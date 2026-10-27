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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

27.63
CHF
0.99
CHF
3.72 %
09:08:35
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28.10.2026 10:50:38

Deutsche Bank Buy

Deutsche Bank
27.63 CHF 3.72%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.89 € 		Abst. Kursziel*:
23.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.95%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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