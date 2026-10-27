Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.89 €
|
Abst. Kursziel*:
23.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.95%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
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|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
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|Deutsche Bank Buy
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|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
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|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27.63
|3.72%
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