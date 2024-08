ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der südkoreanische Statistikdienst Kosis habe Juni-Daten zu Transaktionswerten von Online-Lebensmittellieferdiensten veröffentlicht und sei ein nützlicher Indikator für die Geschäftsentwicklung von Delivery Hero in diesem Land, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem positiven Marktwachstum von 12,5 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor ermutigende Zeichen./ck/ajx;