NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ermittlungen der Korea Fair Trade Commission gegen den Online-Händler Coupang wegen möglichen Marktmissbrauchs seien noch in frühem Stadium, möglicherweise aber positiv zu sehen für Delivery Hero, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag./ajx/gl;