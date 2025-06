ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der zu Delivery gehörende südkoreanische Essenslieferdienst Baemin habe im Monat Mai erneut Marktanteile eingebüßt, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die weiteren leichten Verluste seien zwar angesichts der fortgesetzten Expansion des Konkurrenten Coupang Eats nicht überraschend; sie zeigten aber, dass es noch einiges zu tun gebe. Barnet-Lamb erwartet, dass der Marktanteilsverlust mindestens bis Jahresende andauern dürfte, wenn auch mit moderateren Raten. Der Fokus sollte sich nun darauf richten, ob sich Baemins Marktanteile in den großen Metropolregionen Koreas stabilisierten, und ob das Unternehmen zu absolutem Wachstum zurückkehren könne./ck/tav;