ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach dem Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an den US-Fahr- und Lieferdienst Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis;