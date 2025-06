Circle-Aktie stürzt ab: Cathie Wood trennt sich von Anteilen

• Kurs der Circle-Aktie seit Börsengang vervielfacht• Cathie Wood nimmt Gewinne mit• US-Krypto-Gesetz im Fokus

Das Papier der Circle Internet Group, dem Emittenten des Stablecoins USDC, hat zuletzt eine sagenhafte Rally gezeigt. Seit dem IPO am 5. Juni kletterte der Kurs um bis zu 850 Prozent. So konnte im Verlauf des Montagshandels bei knapp 299 US-Dollar ein Rekordhoch erzielt werden.

Auslöser der Kursexplosion war die Nachricht von vor einer Woche, wonach der US-Senat den sogenannten GENIUS Act ("Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act") verabschiedet hat, der damit die erste Hürde im US-Kongress genommen hat. Ziel des Gesetzes ist es, einen klaren Regulierungsrahmen für Stablecoins zu schaffen - digitale Währungen, die in der Regel an den US-Dollar gekoppelt sind und dadurch nur geringen Wertschwankungen unterliegen.

Cathie Wood macht Kasse

Doch nun scheinen sich zahlreiche Anleger zu Gewinnmitnahmen entschlossen zu haben, das Verkaufsvolumen ist zuletzt merklich gestiegen. Zu dieser Gruppe zählt auch ARK Invest-Gründerin Cathie Wood: Wie aus einer Handelsmeldung hervorgeht, veräusserte ARK Invest, der achtgrösste Anteilseigner von Circle, am Montag über drei ETFs insgesamt 415'844 Unternehmensanteile im Wert von rund 109,6 Millionen US-Dollar. Hierbei trennte sich der ARK Innovation ETF (ARKK) am Montag von 306'921 Circle-Aktien, während auf den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und den ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 72'302 bzw. 36'621 verkaufte Aktien entfielen.

Wood setzt damit ihre Gewinnmitnahmen der Vortage fort. In insgesamt vier Verkaufsschritten hat sie sich nun von rund 1,7 Millionen Circle-Aktien getrennt, das sind 37 Prozent der 4,5 Millionen Circle-Aktien die sie am 5. Juni erworben hatte.

GENIUS Act im Fokus

Neben Gewinnmitnahmen könnten die Verkäufe aber auch damit zusammenhängen, dass die Anleger das potentielle neue US-Gesetz zunehmend als zweischneidiges Schwert wahrnehmen. Denn während Circle natürlich von kryptofreundlichen Regeln profitieren dürfte, gilt das gleiche jedoch auch für Konkurrenten wie Tether oder PayPal. Dies könnte somit letztendlich Circle schaden.

So reagiert die Circle-Aktie

An der NYSE verlor die Circle-Aktie daraufhin am Dienstag 15,49 Prozent und schloss bei 222,65 US-Dollar. Am Mittwoch setzt sich diese Tendenz gebremst fort. Zeitweise geht es um 0,97 Prozent auf 220,50 US-Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.ch