NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone anlässlich eines Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Die Pressemitteilung und die erste Präsentation des Konzernchefs gingen die Herausforderung an, die Erwartungen zu steigern und dabei glaubwürdig zu bleiben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bestätigung der Wachstumsziele dürfte zwar an den Bewertungsmodellen nichts ändern, sei vor diesem Hintergrund aber wohl klug./gl/mis;