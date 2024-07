NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti ließ in einer am Montag vorliegenden Studie nochmals aktuelle Branchendaten und Erkenntnisse jüngster Gespräche mit Unternehmensvertretern in ihr Modell einfließen. Sie erwartet eine weitere Verbesserung des Trends, sowohl das Volumen als auch den Mix betreffend. Treiber dafür sollten die Geschäfte in Nordamerika und China sein./tih/ck;