NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe seine Performance auf Ebenen gehoben, die in den vergangenen Jahren nicht zu beobachten gewesen seien, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun erwarte man auf der am Dienstag stattfindenden Kapitalmarktveranstaltung des Unternehmens unter anderem weitere Details zu den Kostensenkungsplänen in Europa./he;