NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stehe aber der gekürzte Jahresausblick wegen der Schwäche in Nordamerika gegenüber./rob/tih/mis;