NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi lobte am Sonntag in seinem Resümee des jüngsten Kapitalmarkttags den klaren Aktionsplan des Nutzfahrzeugherstellers zur Senkung der Kostenbasis./rob/ag/ck;