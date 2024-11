NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach "durchwachsenen Zahlen" zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleibt Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Ansicht, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien des Nutzfahrzeugbauers einen ausreichenden Sicherheitspuffer bietet. Wegen des schwachen Barmitteltrends im dritten Quartal sei ein starkes Schlussquartal notwendig, um die diesjährige Free-Cashflow-Prognose zu erreichen./tih/mis;