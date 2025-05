NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe einen ordentlichen Jahresauftakt hinter sich, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management gebe sich zuversichtlich, dass die derzeitige Zoll-Unsicherheit dank einer flexiblen Aufstellung im Nordamerika-Geschäft überstanden werden kann./rob/tih/edh;