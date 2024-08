NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Daimler Truck auf die "European Franchise List" der aussichtsreichsten liquiden Werte gesetzt. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;