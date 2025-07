NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/he;