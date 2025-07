NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Kamran M Hossain passte sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer an die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal an. Seine Nettogewinnprognose für 2025 habe er erhöht, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he;