FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Covestro vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns dürfte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent verringert haben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr 2023 habe sie nun an das untere Ende der Zielspanne des Unternehmens angepasst./edh/jha;