NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 79 auf 77 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den am 22. Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine diesbezüglichen Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie ein wenig nach unten geschraubt, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sehe die Aktie aber dank der robusten Wachstumsaussichten und des Ergebnispotenzials durch den schwachen Dollar weiter positiv./gl/he;