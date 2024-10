NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 68 auf 71 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die zugrunde liegende Dynamik und die verbesserten langfristigen Umsatzaussichten des Getränkekonzerns, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek;