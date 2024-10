NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Der starke Dollar habe zwar die Ertragskraft (EPS) und die Kursentwicklung gebremst, schrieb Analyst Nik Modi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Fundamentaldaten des US-Getränkekonzerns aber seien stark. Die jüngsten Umstrukturierungen und organisatorischen Änderungen dürften eine bessere Ressourcenallokation ermöglichen, was letztlich zu weiteren Kursanstiegen und höheren Marktanteilen führen sollte./la/he;