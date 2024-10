NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Analyst Nik Modi verspricht sich in einem am Montag vorliegenden Ausblick starke Quartalszahlen von dem Getränkekonzern - trotz des Gegenwinds, dem dieser ausgesetzt sei. Er rechnet damit, dass die Markterwartungen deutlich übertroffen werden. Allerdings schränkte der schon gute Lauf der Papiere das weitere Kurspotenzial etwas ein./tih/bek;