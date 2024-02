NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Stärke im Bereich Mikrochirurgie im ersten Quartal. Dies habe den erwarteten Gegenwind im China-Geschäft wettgemacht. Insgesamt hält sie das Zahlenwerk des Medizintechnikkonzerns angesichts der geringen Erwartungen für ordentlich. Es sei aber mehr Klarheit über die Fortschritte beim Abbau der chinesischen Lagerbestände und über die Ursache der erheblichen Schwäche in Amerika nötig./ck/jha/;