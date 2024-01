NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit "Underperform" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt für Augenheilkunde sei attraktiv, schrieb Analystin Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Carl Zeiss sei hier in puncto Innovation führend, aber der weitere Weg sei angesichts der erforderlichen, hohen Investitionen und des Markteintritts in die USA herausfordernd. Dem Medizintechnik-Anbieter wehe zudem in nächster Zeit kräftiger Gegenwind aus dem chinesischen Markt entgegen, der rund ein Viertel des Umsatzes ausmache./bek/ajx;