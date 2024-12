NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach diesen dürfte die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2025 um fünf Prozent sinken, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hierüber dürften die Investoren enttäuscht sein./bek/gl;