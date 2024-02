FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenwind für den Hersteller medizintechnischer Geräte gebe es aber in der Behandlung von Augenerkrankungen in China, hier bauten Kunden Lagerbestände ab./bek/mis;