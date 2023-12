Carl Zeiss Meditec 93.24 CHF 12.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Augenheilkunde-Spezialisten Dorc sei sinnvoll und schließe eine Lücke im Portfolio des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Sam England in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Preis impliziere eine ganz ordentliche Bewertung. Doch Carl Zeiss gehe davon aus, dass der Zukauf das Ergebnis je Aktie im einstelligen Prozentbereich steigern werde./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





