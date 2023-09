HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Diagnostikgeschäft im Medizintechniksektor nähere sich einem stabilen Zustand, und in der Bioprozesstechnik sehe er mit Blick auf die sinkenden Gewinnschätzungen Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem erholten sich die Preise für medizintechnische Produkte etwa von Coloplast, Carl Zeiss und Smith & Nephew. Bei Carl Zeiss bleibe er wegen des kurzfristigen Gegenwinds in China und der Wachstumspläne in den USA zwar vorsichtig. Dies sollte mit dem Kursrückgang seit Jahresbeginn aber schon weitgehend eingepreist sein./gl/mf;