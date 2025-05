Brenntag 62.15 CHF 17.86% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag nach einer Roadshow von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optimismus des Chemikalienhändlers bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung in einem unsicheren Nachfrageumfeld habe ihn beruhigt, schrieb Carl Raynsford in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Brenntag profitiere von seiner Diversifizierung, auch wenn das Unternehmen unsicher sei, wann der Aufwärtszyklus komme. Vor allem im Bereich Spezialchemikalien sei Symrise zuversichtlich und vertraue auf Kostensenkungen. Der Experte passte seine Schätzungen an die letzten Quartalszahlen sowie die Prognose des Unternehmens an, im zweiten Quartal stärker als zum Jahresauftakt abzuschneiden./rob/gl/ag;

