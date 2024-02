NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Gespräch mit Konzernchef Murray Auchincloss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die Prioritäten des Ölkonzerns in diesem Jahr lägen auf der Umsetzung der geplanten Großprojekte und der Vereinfachung der Organisationsstruktur, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe auf der "Global Energy Best Ideas List"./edh/zb;