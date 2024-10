FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BP nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 550 auf 445 Pence gesenkt. Ein Zwischenbericht deute auf ein schwaches drittes Quartal des Ölkonzerns hin, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem bestehe aufgrund der nicht ganz so starken Bilanz in Verbindung mit einem schwächeren Preisumfeld das Risiko sinkender Aktienrückkäufe im kommenden Jahr./edh;