ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Der Zusammenschluss des Windkraftgeschäfts auf See mit Jera ebne den Weg zur Senkung der Investitionsausgaben, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bevorstehende Strategie-Update sei nun eine Gelegenheit für die seit Anfang 2023 im Vergleich mit den Wettbewerbern schwach gelaufene Aktie, wieder etwas in Gang zu kommen./ajx/jha/;