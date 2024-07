ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die Sorgen wegen der Schulden des Ölkonzerns seien überzogen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Dividendenanhebung zur jüngsten Quartalszahlen-Vorlage und die Neuausrichtung der Strategie auf höhere Aktionärsrückflüsse. Die Markterwartungen für 2025 dürften steigen, und eine Erleichterungsrally der Aktie sei in Sicht./gl/tih;