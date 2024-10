NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Nach den bereits am 11. Oktober vorab gemeldeten Daten richte sich die Aufmerksamkeit auf die Telefonkonferenz und die Prioritäten des neuen Konzernchefs Kelly Ortberg, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das anstehende Ergebnis der Gewerkschaftsabstimmung dürfte interessieren sowie die Schritte des Flugzeugbauers zur Verbesserung der Bilanz, einschließlich einer möglichen Kapitalerhöhung./ajx/he;