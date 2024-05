NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der US-Flugzeugbauer habe im April erneut deutlich weniger Auslieferungen und Bestellungen verzeichnet als sein europäischer Rivale Airbus, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Amerikaner hätten wegen Qualitätsproblemen die Produktion in der Max-Reihe zurückgefahren, setzten aber im zweiten Halbjahr auf Besserung. Derweil nehme Airbus Boeing weiter Marktanteile ab, obwohl die Europäer ebenfalls mit Lieferkettenproblemen kämpften./gl/la;