NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte ihre Prognosen für die französische Bank. Dabei habe sie vor allem Einmaleffekte und einen geringeren Gegenwind als bislang erwartet bei den Erträgen berücksichtigt, schrieb die Expertin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx;