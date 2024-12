NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech nach einem Ausblick des US-Impfstoffpartners Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 US-Dollar belassen. Analystin Jessica Fye folgert in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die in den Pfizer-Zielen eingearbeiteten Annahmen für den Covid-19-Impfstoff besser sind als erwartet. Bei Biontech verlagere sich der Fokus aber mehr auf neue Produktkandidaten. Er erwähnte dabei vor allem den in der Krebstherapie erforschten Antikörper BNT327./tih/men;