NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal und zu 2024 mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Dem Konsumgüterproduzenten dürfte ein guter Jahresschluss gelungen sein, prognostizierte Analystin Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Fokus am Markt liege auf den Prognosen für das kommende Jahr sowie auf den Barmitteln, die Spielraum ließen für Fusionen und Zukäufe und auch für Dividenden./bek/ag;