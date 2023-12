NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf nach gutem Lauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Beiersdorf biete die einzige wirklich funktionierende Turnaround-Story, doch sei das nach der Kursrally mittlerweile auch eingepreist, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Um wieder ein "Outperform"-Votum zu rechtfertigen, müsste das Unternehmen seine Kapitalallokation verbessern. Denn: zu viel Geld auf der hohen Kante führe zum Risiko von Wertvernichtung durch nicht passende Übernahmen./mis/ag;