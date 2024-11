NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle nach Quartalszahlen des IT-Dienstleisters von 58 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem das Management im Oktober die Jahresziele für 2024 einkassiert habe, seien nun kaum neue Nachrichten geliefert worden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 um 7 Prozent./edh/he;