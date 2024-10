HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Chancen im öffentlichen Sektor verdeutlicht, gerade in den Niederlanden, schrieb Analyst Andreas Wolf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;