BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Benjamin Toms passte seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der spanischen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Für den Überschuss 2027 senkte er sie leicht und begründete dies am Dienstag mit einer höheren Steuerrate sowie höheren Kosten und Abschreibungen. Höhere operative Gewinne glichen dies teilweise aus./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.25 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
20.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.15%
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Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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