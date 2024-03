NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 10,60 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Prognosen für die spanische Großbank an die jüngsten Währungsentwicklungen und Inflationsprognosen an. Die BBVA-Aktie sei ihr "Top Pick" unter den iberischen Bankenwerten, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis;