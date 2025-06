NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat BBVA mit einem Kursziel von 14,20 Euro auf "Buy" belassen. In dieser Woche dürften mit Blick auf Europa vor allem die Daten zum Wirtschaftswachstum (BIP) in Großbritannien und die Verbraucherpreisdaten in der Euroregion und Großbritannien für Anleger in der Bankenbranche interessant sein, schrieb Joseph Dickerson in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Aktie der spanischen BBVA zählt Dickson zu seinen 5 "Top Picks" für 2025. Die BBVA sei in den meisten ihrer Märkte führend und habe die richtige Größe. Zudem rage ihr Eigenkapitalrendite-Profil positiv heraus unter den Banken der Europäischen Union. Zwischen 2025 und 2027 werde voraussichtlich eine Rendite von mehr als einem Drittel der Marktkapitalisierung erzielt./ck/ag;