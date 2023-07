LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Am Markt sei wohl jeder auf eine Senkung der Jahresziele der Leverkusener eingestellt, schrieb Analystin Emily Field in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Unsicherheit herrsche allenfalls über das Ausmaß der Korrektur. Der aktuelle Bloomberg-Konsens liege bei einem Konzernergebnis (Core EPS) von 6,98 Euro je Aktie, so Field. Sie kalkuliert mit 6,50 Euro./ag/edh;