Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stüben erwartet von dem Industrie-Reclycler ein zweites Jahr in Folge mit einem prozentual zweistelligen Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses. Das Ebitda im zweiten Quartal dürfte sich im Vergleich zum Vorquartal etwas verbessert haben, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.