NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer ungeachtet der jüngsten Misserfolge für die Pharma- und Agrarchemiesparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Den mit den negativen Nachrichten einhergegangene Kursrutsch hält Analyst Gunther Zechmann für übertrieben. Das neue Management bekomme jetzt eine wirklich gute Gelegenheit, um dem Markt gegenüber eine proaktive Kommunikation einzuschlagen. Und das Management sollte es nicht versäumen, dies auch zu tun, so Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb;