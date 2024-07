NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Studienergebnisse für ein Medikament gegen Prostatakrebs wertete Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als moderat positiv für Bayer. Das gelte umso mehr, als sich ähnliche Mittel von Wettbewerbern in diesem Zusammenhang bereits als wirksam erwiesen hätten./bek/mis;