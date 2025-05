ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Bei der Quartalszahlenvorlage am 13. Mai dürfte der Fokus auf Fortschritten bei den Rechtsstreitigkeiten in der Agrarchemiesparte, der Dynamik des Bereichs und den Auswirkungen der US-Zölle liegen, schrieb Jo Walton in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Pharmageschäft warte er auf ein Update zu den Auswirkungen des Ablaufs des Patentschutzes für den Blutverdünner Xarelto./rob/gl/la;