NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die erzielte Marge habe im Rahmen der Jahresziele des Gasdruckfederherstellers gelegen, auch wenn die Ergebnisse die Konsensschätzungen nicht erreicht hätten, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine geringere Erwartung an die Automobilproduktion und die Zollunsicherheit führten in seinem Modell zu gekürzten Schätzungen./rob/tih/gl;