NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Analyst Philip Spain bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Vermarktung bestimmter E-Zigarettenprodukten in den Vereinigten Staaten genehmigt hatte. Dies ist dem Experten zufolge zwar bereits weithin erwartet worden. Allerdings habe die FDA strenge Vermarktungsbeschränkungen für diese Produkte erlassen, um deren Verwendung durch Jugendliche weiter einzuschränken./la/he;